Un atleta transgender 16enne, AB Hernandez, ha partecipato (e raggiunto la finale) ai campionati scolastici del salto in lungo e salto in alto femminile tenuti in California, scatenando polemiche non solo tra la gente, ma anche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha lanciato un messaggio per l’atletica ma non solo. Polemiche nell’atletica: il transgender Hernandez in finale nel salto in lungo e in alto femminile. Come riportato dal Telegraph: AB Hernandez, 16 anni, è stato il migliore nelle qualificazioni per le finali nel salto in lungo femminile e salto in alto femminile ai campionati di atletica della California State Track & Field a Clovis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Atletica, polemiche in California per il transgender in finale nel salto in lungo e in alto femminile (Telegraph)

Atletica, escluse le donne transgender dalle gare femminili

sport.sky.it scrive: Le donne transgender non potranno partecipare alle gare internazionali di atletica nella categoria femminile. È questa la decisione della World Athletics al termine del consiglio mondiale svolto ...

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Si legge su repubblica.it: Il Consiglio ha deciso comunque di istituire un gruppo di lavoro per 12 mesi per esaminare ulteriormente la questione dell'inclusione dei transgender. Atletica, russi e bielorussi ancora fuori Gli ...