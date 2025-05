Atlante Grosseto sfida MGM 2000 Morbegno nella finale playoff A2 di calcio a 5

Oggi è il giorno decisivo per l'Atlante Grosseto! Alle 14, la squadra scende in campo al Carisport di Cesena per affrontare l'MGM 2000 Morbegno nella finale dei playoff di A2 di calcio a 5. Un incontro che potrebbe cambiare le sorti della stagione: una vera battaglia sportiva, dove ogni passaggio può fare la differenza. Non perdere l'occasione di tifare per i tuoi campioni! Segui l'azione in esclusiva su SkySport.

La settimana più importante della stagione dell’ Atlante si chiude oggi. Oggi infatti alle 14 la formazione di Torre e Olanda si gioca la partita più importante dell’anno. Al Carisport di Cesena alle 14 (in esclusiva su SkySport) i grossetani scendono in campo per la finale dei playoff di A2. Avversario l’ Mgm 2000 Morbegno: partita da dentro o fuori. Chi vince sale in A2 Elite, chi perde resta in A2. I grossetani hanno vinto i playoff del proprio girone partendo senza i favori del pronostico, guadagnandosi ogni passaggio del turno con qualità e voglia di vincere. Si tratta dell’ultimo ostacolo prima della gloria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atlante Grosseto sfida MGM 2000 Morbegno nella finale playoff A2 di calcio a 5

