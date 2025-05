Atalanta Rui Patricio ai saluti anticipati | verrà liberato per il Mondiale per Club

Rui Patricio pronto a dire addio all'Atalanta prima del previsto! A 37 anni, il portiere portoghese si prepara a svincolarsi per partecipare al Mondiale per Club, un’occasione imperdibile per chiudere in bellezza la carriera. Questo movimento non è solo un cambio di casacca, ma riflette il trend crescente di giocatori esperti che cercano nuove sfide anche negli ultimi anni di carriera. Un segnale forte nel calcio moderno: non è mai troppo tardi per sognare!

Bergamo, 31 maggio 2025 – La prima uscita dell’Atalanta i n questa sessione estiva di mercato sarà quella, scontata, del secondo portiere Rui Patricio. Il 37enne estremo difensore lusitano, che ad agosto da svincolato a parametro zero aveva firmato un contratto annuale con scadenza 30 giugno, p otrebbe essere liberato in anticipo per permettergli di aggregarsi all’Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti, che lo vorrebbe subito per il Mondiale per il club e lo tratterebbe poi per tutta la prossima stagione. L’ex campione d’Europa (nel 2016 con il Portogallo) non rientra nei piani dell’ Atalanta che, come secondo alle spalle dell’ intoccabile Carnesecchi, valuta il 23enne emergente campano Elia Caprile, che sta chiudendo il prestito al Cagliari che ha la possibilità di riscattarlo dal Napoli a 8 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Rui Patricio ai saluti anticipati: verrà liberato per il Mondiale per Club

