Atalanta la lettera d’addio di Gasperini | Scelta decisa da me ho bisogno di nuovi stimoli

Gian Piero Gasperini si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera, lasciando l'Atalanta per abbracciare la sfida con la Roma. In una toccante lettera ai tifosi, ha sottolineato la sua necessità di "nuovi stimoli", un sentiment che rispecchia il trend di cambiamento che attraversa il calcio italiano. Con nuove ambizioni all'orizzonte, Gasperini è pronto a dimostrare che ogni addio può essere un nuovo inizio. Rimanete sintonizzati

Gian Piero Gasperini si appresta a diventare il nuovo allenatore della Roma. Dopo mesi di attesa, i giallorossi finalmente hanno scoperto le proprie carte e la prossima settimana potrebbe esserci la presentazione ufficiale. Tramite il giornale l’ Eco di Bergamo, Gasperini ha voluto salutare i tifosi dell’Atalanta con una lettera, spiegando anche i motivi dell’addio: “ Attraverso il primo giornale della città, che ringrazio per l’ospitalità, voglio rivolgermi a cuore aperto ai tifosi atalantini. Il mio primo pensiero in queste ore è per loro. Non era possibile esprimerlo prima, perché solo nelle scorse ore ho realmente deciso di mettere la parola fine a questa meravigliosa storia lunga nove anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta, la lettera d’addio di Gasperini: “Scelta decisa da me, ho bisogno di nuovi stimoli”

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo

L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto.

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Lettera D Addio Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Atalanta: Toloi, lettera d'addio della moglie a Bergamo. «Sei stata la nostra casa. Grazie a tutti: ci avete regalato una vita in dieci anni»; ATALANTA - Lettera di addio di Gasperini: “La conclusione del rapporto è stata decisa da me, era arrivato il momento di fare questo passo; Atalanta: Toloi, lettera d'addio della moglie a Bergamo. «Sei stata la nostra casa. Grazie a tutti: ci avete regalato una vita in dieci anni»; Ancelotti, la lettera d'addio al Real Madrid: Anni indimenticabili - LaPresse. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gasperini, lettera d'addio all'Atalanta: «Lascio per decisione mia. La nuova sfida? Difficile, ma esaltante»

Si legge su msn.com: "Mi rivolgo a cuore aperto verso tutti i tifosi atalantini, il primo pensiero in queste ore va a loro. La conclusione del rapporto con il club ...

Gasperini saluta l’Atalanta con una lettera ai tifosi: “Decisione mia, vi spiego il perché”

Secondo fanpage.it: Gasperini dedica una lunga lettera ai tifosi dell'Atalanta per spiegare il suo addio dopo nove anni: "Semplicemente ho capito che era arrivato il ...

Atalanta, Gasperini saluta con una lettera: "Bisogno di nuovi stimoli"

Scrive sport.sky.it: "Lascio l'Atalanta per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva". Gian Piero Gasperini motiva la decisione di abbandonare Bergamo per accettare ...