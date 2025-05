Atalanta il saluto di Gasperini ai tifosi | "E' una decisione mia | ho bisogno di nuovi stimoli"

Gian Piero Gasperini saluta l'Atalanta dopo nove anni di trionfi e emozioni, affermando: "Ho bisogno di nuovi stimoli". Un passo inaspettato che segna la conclusione di un'era, ma anche l'inizio di nuove avventure per il club. In un calcio in continua evoluzione, la ricerca di freschezza è essenziale. Come cambierà la Dea senza il suo condottiero? La curiosità cresce, i tifosi sono in attesa.

Gian Piero Gasperini l`Atalanta dopo nove anni. Il tecnico di Grugliasco ha deciso di scrivere ai tifosi nerazzurri una lettera, pubblicata sull`Eco. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Bufera Gasperini e tifosi in rivolta: contatto Pasalic-Kone, cosa dice il regolamento

La polemica sulla partita Atalanta-Roma continua a infiammare gli animi, con Gasperini e i tifosi in rivolta dopo la decisione del VAR.

Atalanta, il saluto di Gasperini ai tifosi: "E' una decisione mia: ho bisogno di nuovi stimoli"

Lo riporta calciomercato.com: Gian Piero Gasperini l`Atalanta dopo nove anni. Il tecnico di Grugliasco ha deciso di scrivere ai tifosi nerazzurri una lettera, pubblicata sull`Eco di Bergamo,.

La lettera di Gasperini ai tifosi dell'Atalanta: "Ho deciso di mettere fine a questa storia"

Da ilromanista.eu: Il tecnico nerazzurro si è rivolto ai sostenitori della Dea in vista del suo imminente addio dopo 9 anni: "Tutto il resto rimarrà immutato" ...

Gasperini saluta Bergamo: “Decisione mia, ma non è un addio”

Segnala calcioatalanta.it: Gasperini lascia l’Atalanta dopo nove anni: â€śÈ stata una mia scelta, sentivo il bisogno di nuovi stimoli. Porterò Bergamo ovunque con me” ...