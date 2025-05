Atalanta Gasperini e l’addio spiegato ai tifosi | Lascio per cercare nuovi stimoli dopo 9 anni meravigliosi

Gian Piero Gasperini chiude un capitolo straordinario all'Atalanta, dopo nove stagioni indimenticabili. In una lettera toccante ai tifosi, spiega la scelta di cercare nuovi stimoli, sottolineando l'importanza di evolversi nel calcio, un trend sempre più attuale. La sua partenza segna non solo la fine di un’era, ma anche un'opportunità per riflettere su come il cambiamento possa alimentare nuove ambizioni. Sarà interessante vedere quale sarà il suo prossimo passo!

Bergamo, 31 maggio 2025 – All’indomani dell’accordo con la Roma, nel giorno dell’addio all’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha deciso di salutare i tifosi nerazzurri e la città di Bergamo attraverso una lunga lettera pubblicata nel primo pomeriggio dal sito web del quotidiano L’Eco di Bergamo. “ Lascio l'Atalanta perché ho bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva”, ha spiegato il 67enne allenatore di Grugliasco. Rivolgendosi direttamente ai tifosi, per assumersi tutte le responsabilità sportive della decisione assunta di interrompere con un anno di anticipo (il suo contratto scade nel giugno 2026) la sua esperienza con la Dea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Gasperini e l’addio spiegato ai tifosi: “Lascio per cercare nuovi stimoli dopo 9 anni meravigliosi”

