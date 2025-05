Atac approvato il bilancio | per il secondo anno il segno è positivo

Atac festeggia il secondo bilancio positivo consecutivo, un segnale di ripresa che infonde fiducia nella mobilità romana. L'assessorato alla mobilità esprime soddisfazione per i risultati raggiunti, in un contesto di trasformazione delle infrastrutture urbane. Questo successo non è solo numeri, ma rappresenta un passo avanti verso un servizio pubblico più efficiente e sostenibile, proprio quando la città ha bisogno di rinascere. Curiosi di scoprire come questa evoluzione impatterà sulla vita quotidiana dei cittadini?

Non nasconde la propria soddisfazione, l’assessorato alla mobilità di Roma Capitale, per il bilancio che Atac ha appena licenziato. Dall’assemblea dei soci dell’azienda, partecipata al 100% da Roma Capitale, è arrivato il via libera all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Atac, approvato il bilancio: per il secondo anno il segno è positivo

