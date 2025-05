Assoluzione del medico per molestie il San Marco ricorrerà in appello contro la sentenza

Il Policlinico "G. Rodolico – San Marco" ha annunciato il ricorso in appello contro l'assoluzione del dottor Santo Torrisi, accusato di molestie. In un clima di crescente attenzione verso il tema delle violenze nei contesti sanitari, questa decisione evidenzia la volontà dell'ospedale di tutelare le vittime. È fondamentale che le istituzioni si schierino dalla parte della giustizia e della trasparenza, per garantire un ambiente sicuro a tutti.

"L’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, nel prendere atto della sentenza di assoluzione del dottor Santo Torrisi dalle imputazioni di violenza sessuale, pur nel pieno rispetto delle decisioni dell’autorità giudiziaria, a tutela delle parti lese nel procedimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Assoluzione del medico per molestie, il "San Marco" ricorrerà in appello contro la sentenza

Sentenza di assoluzione: Anm risponde a Nordio sul caso Garlasco

L'ANM interviene nel dibattito sulla sentenza di assoluzione nel caso di Garlasco, rispondendo alle affermazioni di Nordio.

Cerca Video su questo argomento: Assoluzione Medico Molestie San Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

La sentenza che assolve un prof di Catania dalle accuse di molestie; Fa ancora discutere l’assoluzione del prof catanese accusato di molestie sessuali: interrogazione al .... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Le molestie e l’assoluzione del prof: il Policlinico ricorrerà in appello

Da livesicilia.it: Lo spiega in una nota stampa l’azienda del Policlinico di Catania. “Tale iniziativa intende riaffermare la posizione netta dell’Azienda nella condanna di qualsiasi comportamento molesto, con ...

Fa ancora discutere l’assoluzione del prof catanese accusato di molestie sessuali: interrogazione al ministro e richiesta di ispezione

lasicilia.it scrive: Il caso finisce al Senato per iniziativa della senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ...

San Marino: medico condannato per molestie sessuali

Si legge su unionesarda.it: Condannato a 4 anni per molestie sessuali nei confronti di ... il processo a Pietro Berti, medico di famiglia di San Marino, sotto processo anche in Sicilia per un fatto analogo, accusato di ...