"Ripartiamo dalla famiglia": è questo l'appello vibrante di monsignor Domenico Sorrentino, durante l'assemblea interdiocesana ad Assisi. In un'epoca in cui la comunità ecclesiale cerca nuove strade per rinnovarsi, il vescovo sottolinea l'importanza del nucleo familiare come fondamento. È un momento cruciale per riflettere su come le relazioni familiari possano essere al centro della rinascita della Chiesa, un tema che risuona forte in una società in continua evoluzione

“Ripartiamo dalla famiglia: è il nucleo sul quale dobbiamo convergere, è l’argomento alla base di tutto”. Con queste parole il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, ha concluso l’assemblea interdiocesana che si è tenuta venerdì 30 e sabato 31 maggio presso il Pontificio Seminario Regionale Umbro Pio XI di Assisi. L’incontro, intitolato “Una parola ho detto, due ne ho udite” (Sal 62) – Tempi e passi del cammino di speranza delle nostre Chiese, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e operatori pastorali, impegnati in gruppi di lavoro tematici focalizzati su tre ambiti centrali: il progetto diocesano delle Comunità Maria Famiglie del Vangelo, la pastorale giovanile (Giovani annunciatori del Vangelo e Ragazzi amici del Vangelo) e il rinnovamento della catechesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Assisi. Ripartire dalla famiglia per rinnovare la Chiesa: l’appello del vescovo Sorrentino all’assemblea interdiocesana

