Assemblea a Tangeri | Pino Musolino riconfermato per 2 anni di sviluppo portuale mediterraneo

A Tangeri, Pino Musolino è stato riconfermato alla guida di MEDPorts per altri due anni! Un segno di fiducia in un periodo cruciale per lo sviluppo portuale nel Mediterraneo, dove le sfide logistiche e ambientali sono sempre più pressanti. La sua visione innovativa potrebbe rivoluzionare il settore, puntando su sostenibilità e cooperazione tra porti. Riuscirà a trasformare questa opportunità in un esempio di successo? Restate sintonizzati!

Durante l'assemblea Generale Annuale, organizzata a Tangeri, Pino Musolino, Commissario Straordinario dell'AdSP Mtcs, ha ottenuto la riconferma unanime per guidare MEDPorts nei prossimi due anni. La scelta è stata approvata dal Forum, dove i membri dell'associazione hanno ribadito la loro fiducia nella sua capacità di portare avanti progetti ambiziosi nel settore portuale mediterraneo.

