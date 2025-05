Assegnate sei borse di studio intitolate a Gianpiero Mazza

Sei promettenti studenti di Infermieristica dell'Università del Piemonte Orientale hanno ricevuto borse di studio intitolate a Gianpiero Mazza, un gesto che celebra il suo impegno per la professione sanitaria. In un periodo in cui la salute pubblica è più che mai al centro del dibattito, questo sostegno rappresenta un investimento nel futuro degli operatori sanitari. Un passo avanti verso un sistema sanitario sempre più qualificato e attento alle necessità di tutti.

Sono state assegnate nei giorni scorsi le sei borse di studio intitolate a Gianpiero Mazza e dedicate a studenti e studentesse del corso di laurea triennale in Infermieristica dell'Università del Piemonte Orientale. La generosità dei donatori al fondo memoriale in Fondazione Valsesia ha.

All’estero per crescere. Dodici borse di studio: "Assegnate sul merito"

Il Comune di Grosseto, attraverso gli assessorati al Bilancio e all'Università, lancia un nuovo bando per l'assegnazione di dodici borse di studio sul merito.

