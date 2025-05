Assalto lampo ad Ardea | banda armata di mazze scardina cassaforte in 4 minuti

Ad Ardea, il silenzio della notte è stato spezzato da un assalto lampo: una banda armata ha scardinato la cassaforte in soli 4 minuti. Questo episodio si inserisce in un trend preoccupante di criminalità che attanaglia molte comunità italiane, facendo crescere la paura tra i cittadini. Un punto interessante? La rapidità dell'operazione mette in luce l’aumento della professionalità delle bande, costringendo le autorità a ripensare strategie di sicurezza sempre più efficaci.

Ardea, 31 maggio 2025 – Ancora un colpo notturno, ancora un’azione violenta, ancora una comunità che si risveglia con la sensazione di vivere sotto assedio. Questa notte, ad Ardea, ignoti hanno assaltato una rivendita di autoricambi situata nel fabbricato di proprietà dell’ex consigliere provinciale Mauro Giordani, riuscendo ad asportare una cassaforte murata contenente l’incasso dell’attività. Il furto è avvenuto in appena quattro minuti, tra le 3:46 e le 4:00 del mattino. Nonostante la vicinanza alla Tenenza dei Carabinieri – ben visibile in linea d’aria e raggiungibile tramite arterie veloci come la Laurentina e la litoranea – il territorio continua a essere teatro di reati predatori sempre più audaci. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

