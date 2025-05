Aspettando Musica in castello | la musica di Jono Manson e Jaime Michaels

Musica in Castello torna a incantare il pubblico con la ventiduesima edizione, un evento che celebra la bellezza della musica dal vivo in un contesto mozzafiato. A brillare sul palco quest’anno sono Jono Manson e Jaime Michaels, artisti che promettono di far vibrare le emozioni. In un'era in cui la cultura dal vivo torna prepotentemente al centro, non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica tra note e storie!

Torna una delle rassegne musicali più amate e seguite del nostro territorio, Musica in Castello, che giunge quest'anno all'ambito traguardo della ventiduesima edizione, sempre sotto l'instancabile direzione artistica di Enrico Grignaffini e l'attenta organizzazione della Piccola Orchestra.

“Candle Castle”: week-end tra musica di candele e calici di vino al Castello Doria

Il Castello Doria di Angri si trasformerà in un luogo magico il 17 e 18 maggio 2025, ospitando “Candle Castle”.

Al Castello della Rancia musica, birra e street food

Segnala msn.com: Da domani a domenica c’è "Panza Marche Beer Fest!". Riflettori puntati su quattordici birrifici e tante band che si alterneranno con l’ascolto in 3D.

Musica, libri e foodtruck. Torna “We love Castello“

Lo riporta msn.com: Spettacoli, incontri, momenti culturali e l’ormai tradizionale area food: in Castello sboccia l’estate. Dal 22 maggio al 14 settembre, ...