aspettando musica in castello

Musica in Castello torna a far vibrare le mura storiche con la sua ventiduesima edizione! Un evento che celebra la bellezza della musica in un contesto unico, dove talenti emergenti si intrecciano con nomi affermati. Quest’anno, più che mai, la rassegna si inserisce nel trend crescente di eventi culturali che uniscono arte e patrimonio storico. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza indimenticabile tra note e storia!

Torna una delle rassegne musicali più amate e seguite del nostro territorio, Musica in Castello, che giunge quest'anno all'ambito traguardo della ventiduesima edizione, sempre sotto l'instancabile direzione artistica di Enrico Grignaffini e l'attenta organizzazione della Piccola Orchestra.

