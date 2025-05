Aspettando l’estate | Bancarelle clown e birra al gusto di legno

L'estate si avvicina e con essa un evento imperdibile: una festa che celebra il legame tra artigianato e tradizione locale! Preparati a vivere un'atmosfera vivace, con bancarelle colorate, clown divertenti e una birra in edizione limitata dal profumo di legno. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un modo per riscoprire le radici culturali e culinarie del nostro territorio. Non mancare, sarà un'esperienza da ricordare!

Ci sarà pure una birra a edizione limitata al profumo di legno, ispirata al materiale simbolo della Città del Mobile e del Design. E poi musica, clown, le bancarelle degli hobbisti, gli stand dei commercianti del centro, laboratori creativi, giochi gonfiabili per i più piccoli, le specialità culinarie preparate dagli alpini, il ballo liscio e i tornei di carte. Due giorni di festa all'aperto per divertirsi e dare il benvenuto alla bella stagione. Oggi e domani a Lissone andrà in scena " Aspettando l'estate ", organizzata dalla Pro Loco in via don Bernasconi. Si cominicerà oggi alle 15.30 col mercatino degli hobbisti, le bancarelle con le stelle alpine, un laboratorio di uncinetto, i gonfiabili per bambini e i gazebo dei negozianti locali.

