Ascolti tv venerdì 30 maggio | Sognando Ballando con le stelle Tradimento Farwest

Venerdì 30 maggio 2025, il piccolo schermo ha offerto un mix esplosivo di emozioni e intrattenimento. Il programma più visto è stato "Sognando Ballando con le stelle" su Rai 1, che continua a catturare il pubblico con la sua magia. Ma non è tutto: il contrasto tra "Tradimento" su Canale 5 e "Farwest" su Rai 3 rivela quanto il tema delle relazioni complesse stia dominando le conversazioni, riflettendo le sfide della nostra vita quotid

Ascolti tv venerdì 30 maggio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 30 maggio 2025? Su Rai 1 è andato in onda Sognando Ballando con le stelle. Su Rai 2 Heysel 1985. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Creed. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 30 maggio 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 30 maggio 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv venerdì 30 maggio: Sognando Ballando con le stelle, Tradimento, Farwest

Ascolti tv venerdì 16 maggio: la semifinale di Jannik Sinner, Sognando Ballando con le stelle, Tradimento, Farwest

Venerdì 16 maggio 2025, la programmazione televisiva ha visto sfide avvincenti. Su Rai 1, la semifinale degli Internazionali di tennis di Roma con Jannik Sinner ha catturato l'attenzione, mentre su altri canali si sono alternati spettacoli come "Ballando con le stelle" e "Tradimento Farwest".

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Venerdì 30 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Ascolti tv ieri sabato 24 maggio chi vince tra Con il cuore nel nome di Francesco, Bocelli e In altre parole; Ascolti tv, Striscia la Notizia e 4 di Sera in rampa di lancio. Gabriele Corsi sorpassa Joe Bastianich. E De Martino-Gruber...; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Don Matteo piace sempre, Avanti un altro non convince. Bene Del Debbio; Uomini e Donne torna in prima serata per la sesta volta in 30 anni. Maria De Filippi salvatrice Auditel?. 🔗Se ne parla anche su altri siti