Ascolti TV venerdì 30 maggio | chi ha vinto tra Sognando Ballando con le stelle e Uomini e Donne – Speciale la scelta

Venerdì 30 maggio, la battaglia del sabato sera ha visto due colossi della televisione italiana confrontarsi: "Sognando...Ballando con le stelle" di Milly Carlucci e "Uomini e Donne - Speciale la scelta" di Maria De Filippi. Chi avrà conquistato il cuore del pubblico? In un contesto di crescente interesse per i talent show e i reality, il risultato di questa sfida può rivelare tanto sulle tendenze attuali della tv. Scopri quale programma ha brillato di più!

Chi ha vinto tra la finale del programma di Milly Carlucci Sognando.Ballando con le stelle proposta da Rai1 e Uomini e Donne - Speciale la scelta, programma di Maria De Filippi trasmesso da Canale5. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di venerdì 30 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ascolti TV venerdì 30 maggio: chi ha vinto tra Sognando Ballando con le stelle e Uomini e Donne – Speciale la scelta

Ascolti tv venerdì 16 maggio: chi ha vinto tra Sognando Ballando con le stelle e Tradimento

Nella serata di venerdì 16 maggio, gli appassionati di televisione hanno assistito a un interessante confronto tra due programmi: la seconda puntata di "Sognando Ballando con le stelle" su Rai1 e "Tradimento" su Canale 5.

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Venerdì 30 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Ascolti tv ieri sabato 24 maggio chi vince tra Con il cuore nel nome di Francesco, Bocelli e In altre parole; Ascolti tv, Striscia la Notizia e 4 di Sera in rampa di lancio. Gabriele Corsi sorpassa Joe Bastianich. E De Martino-Gruber...; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Don Matteo piace sempre, Avanti un altro non convince. Bene Del Debbio; Uomini e Donne torna in prima serata per la sesta volta in 30 anni. Maria De Filippi salvatrice Auditel?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media