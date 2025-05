Ascolti tv | Sognando Ballando con le Stelle 16 2% Uomini e Donne 17 2% | Dati Auditel venerdì 30 maggio 2025

Venerdì 30 maggio 2025, la sfida tra "Sognando Ballando con le Stelle" di Rai1 e "Uomini e Donne" di Canale 5 ha acceso gli animi dei telespettatori. Con un crescente interesse per il mondo dello spettacolo e delle emozioni in TV, questi programmi si contendono la leadership nel cuore del pubblico. Chi ha trionfato? I dati Auditel rivelano sorprese che potrebbero ribaltare le aspettative! Scopri chi ha conquistato la serata!

Ascolti tv di venerdì 30 maggio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Sognando Ballando con le Stelle ” contro “ Uomini e Donne “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 30 maggio 2025? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Sognando Ballando con le Stelle vs Uomini e Donne. Auditel ieri sera, 30 maggio 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Sognando Ballando con le Stelle” contro “Uomini e Donne”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv: Sognando Ballando con le Stelle (16.2%), Uomini e Donne (17.2%) | Dati Auditel, venerdì 30 maggio 2025

Ascolti tv venerdì 16 maggio: la semifinale di Jannik Sinner, Sognando Ballando con le stelle, Tradimento, Farwest

Venerdì 16 maggio 2025, la programmazione televisiva ha visto sfide avvincenti. Su Rai 1, la semifinale degli Internazionali di tennis di Roma con Jannik Sinner ha catturato l'attenzione, mentre su altri canali si sono alternati spettacoli come "Ballando con le stelle" e "Tradimento Farwest".

