Ascolti tv del 30 maggio Milly Carlucci e Maria De Filippi in guerra

Il 30 maggio è andata in scena una battaglia epica tra due icone della televisione italiana: Milly Carlucci e Maria De Filippi. Da un lato, la finale di "Sognando… Ballando sotto le stelle" ha regalato emozioni danzanti su Rai 1; dall'altro, il gran finale di "Uomini e Donne" ha catturato i cuori degli italiani su Canale 5. In un'era in cui il pubblico cerca sempre più contenuti autentici e coinvolgenti, chi sarà riuscita a

La serata di venerdì 30 maggio ha visto scontrarsi due regine della tv, Milly Carlucci che ha condotto la finale di Sognando. Ballando sotto le stelle su Rai 1 e Maria De Filippi che ha presentato l'ultima puntata di stagione di Uomini e Donne su Canale 5. Su Canale 5 è andato in onda uno speciale di Uomini e Donne – La scelta, condotto ovviamente da Maria De Filippi. Gli occhi erano tutti puntati su Gianmarco cui toccava appunto scegliere tra Nadia e Cristina. Così, Milly Carlucci ha dovuto lottare per lo share nel gran finale di Sognando. Ballando con le stelle, su Rai 1. Nel quarto e ultimo appuntamento il talent show ha celebrato i vent'anni di successi con ospiti speciali provenienti dalle passate edizioni: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini.

Sognando… Ballando con le Stelle, le pagelle del 23 maggio 2025: Milly polemica (8) Guaccero zuccherosa (5)

Il 23 maggio 2025 segna un importante traguardo per "Ballando con le Stelle", che celebra vent'anni di successo.

