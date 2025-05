Ascolti TV del 30 maggio 2025 UeD vince contro Sognando Ballando

Il 30 maggio 2025, "Uomini e Donne" ha trionfato sugli ascolti, superando la finale di "Sognando… Ballando" con la scelta di Gianmarco Stieri. Questo successo non è solo il segnale di un cambiamento nei gusti televisivi, ma un riflesso di come il pubblico stia cercando storie autentiche e relazioni reali. In un'era di spettacoli sempre più elaborati, la semplicità del dating show conquista il cuore degli italiani!

In prima serata ha trionfato il dating show con la scelta di Gianmarco Stieri, battendo la finale di Sognando. Ballando con le Stelle e confermandosi il programma più visto.

Sognando Ballando con le Stelle: Fabio Canino commenta gli ascolti bassi

Fabio Canino analizza gli ascolti non eccezionali di "Sognando Ballando con le Stelle", il programma di Milly Carlucci che festeggia i vent’anni di "Ballando".

