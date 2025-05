ASCOLTI TV 30 MAGGIO 2025 | LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO LA SCELTA DI UOMINI E DONNE QUARTO GRADO DALLE 23 | 15 TRADIMENTO

Il 30 maggio 2025 si è disputata una serata di battaglia tra giganti della TV: "Sognando Ballando" ha sfidato "Uomini e Donne" e "Tradimento". I numeri mostrano una crescita degli ascolti per i talent show, segno di un rinnovato interesse del pubblico per la danza e l’intrattenimento live. Questo trend non solo riflette la voglia di spettacolo, ma anche un bisogno di evasione in un momento storico complesso. Rimanete sintonizzati!

ASCOLTI TV 30 MAGGIO 2025 • Venerdì •. Gli ascolti tv di venerdì 30 maggio 2025 con Uomini e Donne e Tradimento contro Sognando Ballando con le Stelle. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x + x E' Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Ritorno a Las Sabinas – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x L'Eredità – x L'Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Sognando Ballando con le Stelle – x TC – x G – x O – x Sognando Ballando con le Stelle – x Tv7 – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x Mattino 5 News – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Tradimento – x L'Isola dei Famosi – x The Family – x Pomeriggio 5 – x + x Pomeriggio 5 Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Striscia La Notizia – x Uomini e Donne: La Scelta – x TC – x G – x O – x Uomini e Donne: La Scelta – x Tradimento (23:15) + Tg5 – x + x Un Ciclone in Convento – x + x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg2 Speciale – x I Fatti Vostri Speciale – x + x Tg2 – x Tg2 Costume & Società – x Tg2 Medicina 33 – x Giro d'Italia 19^ Tappa – x Giro all'Arrivo – x Processo alla Tappa – x Tg Sport – x Italia-Svezia – x Tg2 – x Tg2 Post – x John Wick 4 – x John Wick 4 – x Tango + Paradise – x + x Super Car – x Chicago Fire – x + x Chicago P.

