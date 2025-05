Artisti e Secchioni 600 alunni all' ultimo appuntamento della Giornata dell’Ambiente

Mercoledì 4 giugno, 600 alunni si riuniranno per l’evento finale del progetto “Artisti e Secchioni”, promosso da Tsa Trasimeno Servizi Ambientali e Gsa. Questo incontro rappresenta non solo un traguardo educativo, ma anche un passo verso una maggiore consapevolezza ambientale tra i più giovani. In un momento storico in cui la sostenibilità è più che mai centrale, la creatività dei ragazzi potrà fare la differenza! Non perdere l’occasione di scoprire le loro idee brillanti

Arriva a conclusione il progetto con le scuole “Artisti e Secchioni” che Tsa Trasimeno servizi ambientali ha promosso per l’anno scolastico 2024-2025 insieme a Gsa. L’appuntamento finale, con 600 alunni delle scuole del Trasimeno, è previsto per mercoledì 4 giugno, dalle 9.30, in occasione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Artisti e Secchioni", 600 alunni all'ultimo appuntamento della Giornata dell’Ambiente

