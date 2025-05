’Artisti a casa dell’Artista’ Le iniziative al Cardello di Casola

La creatività prende vita al Cardello di Casola Valsenio! Con "Artisti a casa dell’Artista", puoi scoprire corsi di pittura, scrittura e scultura in un luogo ricco di storia. Questa iniziativa non è solo un'opportunità di apprendimento, ma anche un modo per connettersi con la tradizione artistica italiana. Non perdere la chance di esprimere il tuo talento sotto l'ala di grandi maestri. Chiama ora per iscriverti!

’Artisti a casa dell’Artista’ è l’iniziativa messa in campo da giugno a ottobre da IF (Imola Faenza Tourism Company) con corsi di pittura, scrittura, scultura, incontri che si terranno al Cardello di Casola Valsenio, la casa museo dello scrittore Alfredo Oriani. Informazioni e iscrizioni al n. 0546.71044 e [email protected] Si inizia domenica 1 giugno con ’Workshop Acquerello’, un corso di pittura di sei ore a cura del pittore e scultore Stefano Manzotti, rivolto a chi intende apprendere le basi dell’inquadratura prospettica, del disegno e dell’uso dei colori tra teoria e pratica. Il giorno dopo è facoltativa una visita al Giardino delle Erbe, per cogliere i colori di una piena fioritura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Artisti a casa dell’Artista’. Le iniziative al Cardello di Casola

