Artigiano in Fiera anche il caldo fa bene al business | fino a lunedì la replica dell’appuntamento invernale con 800 espositori

Milano si trasforma in un festival dell’artigianato con l’Anteprima d’Estate, un evento che celebra la creatività globale. Fino a lunedì, puoi scoprire opere uniche di 800 artigiani provenienti da 50 Paesi. In un periodo dove il calore estivo stimola l’entusiasmo per i prodotti handmade, non perdere l'occasione di portare a casa un pezzo di autenticità. Il mondo dell'artigianato è più vivo che mai: vieni a scoprirlo!

Milano, 31 maggio 2025 – Tutto il mondo in vetrina a Milano. Fino a lunedì a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 con pass gratuito, va in scena la versione 'estiva' dell'appuntamento che si tiene tradizionalmente a inizio dicembre, con oltre 8 00 artigiani da 50 Paesi del Mondo. Promossa da Artigiano in Fiera, Anteprima d'Estate intende celebrare il passaggio tra la primavera e l'estate, valorizzando produzioni e creazioni specifiche per la stagione calda, come abbigliamento leggero, gioielli ispirati alla natura, arredi da esterno, prodotti per il tempo libero e il viver bene sino alle specialità enogastronomiche estive.

