Artigianato padovano e inverno demografico | calano gli under 34 aumentano gli over 65

L’artigianato padovano sta vivendo una trasformazione epocale: il calo degli under 34, scesi dal 12,4% al 7,6%, rivela un'inquietante crisi generazionale. Mentre i giovani abbandonano il settore, gli over 65 aumentano, creando un dislivello preoccupante. Questo fenomeno, legato all’inverno demografico, pone interrogativi sul futuro dell’imprenditoria locale. Come reagiranno le istituzioni e la comunità per attrarre nuove idee e talenti?

In dieci anni si è dimezzato il numero di giovani imprenditori artigiani padovani Under 34. Dal 2014 al 2023 la loro presenza è passata dal 12,4% al 7,6%, con un calo del 50% in termini assoluti. Nello stesso arco di tempo, la fascia 35-49 anni ha registrato una diminuzione del 43,2%, mentre si è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Artigianato padovano e inverno demografico: calano gli under 34, aumentano gli over 65

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Cerca Video su questo argomento: Artigianato Padovano Inverno Demografico Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Artigianato padovano e inverno demografico: calano gli under 34, aumentano gli over 65; Attualità. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Artigianato padovano e inverno demografico: calano gli under 34, aumentano gli over 65

Come scrive padovaoggi.it: In dieci anni si è dimezzato il numero di giovani imprenditori artigiani padovani Under 34: dal 2014 al 2023 la loro presenza è passata dal 12,4% al 7,6%, con un calo del 50% in termini assoluti ...

L’inverno demografico affrontato a colpi di spot

Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it: Gli indicatori demografici per l’anno 2024, pubblicati ieri da Istat, confermano un addensamento di nubi sull’inverno demografico ... distribuzione oltre che di artigianato e filiere corte ...

Inverno demografico, alla Liguria restano 3 anni per non perdere la speranza

Da ilsecoloxix.it: Alessandro Rosina, 55 anni, padovano, docente di Demografia alla Cattolica di Milano traccia un quadro complicato sul futuro demografico della Liguria. Come evitare o deviare questa tendenza?