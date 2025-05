Arsenal Target Leroy Sane detiene colloqui contrattuali con il Bayern Monaco

Leroy Sané al centro del mercato: mentre l'Arsenal punta su di lui, il Bayern Monaco non resta a guardare e offre un contratto migliorato per trattenere il suo talento. Con scadenza fissata per giugno, il futuro del 29enne è ora un tema caldo, in un'estate di trasferimenti che promette sorprese. Riuscirà il Bayern a blindarlo? La saga continua, mentre i club si sfidano per assicurarsi i migliori talenti europei!

Breaking: Secondo quanto riferito, il Bayern Monaco ha fatto un'offerta di contratto migliorata all'ala Leroy Sane mentre cercano di assicurarsi i suoi servizi oltre questa estate, secondo Sky Germany. L'accordo esistente del 29enne scadrà il 30 giugno e sono in corso negoziati per prolungare il suo soggiorno all'Allianz Arena. Sane, che si è unito al Bayern da Manchester City nel 2020, è stata una figura chiave per il Bavarese Club, contribuendo in modo significativo alle loro campagne nazionali ed europee. Nella stagione 2024-2025, ha registrato 13 gol e sei assist in tutte le competizioni, mettendo in mostra la sua continua importanza per la squadra.

Napoli su Leroy Sané: sfida aperta con Galatasaray e Premier League

Il Napoli punta a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione con l’obiettivo di consolidare il suo talento offensivo, e tra i nomi emersi c’è Leroy Sané del Bayern Monaco, in scadenza di contratto.

