Arrone weekend tra sport e gusto | Tante discipline per giovani e adulti

Arrone si trasforma in un palcoscenico di sport e sapori! Fino al 2 giugno, “Sport in Valnerina” e “Primi in Valnerina” animano la comunità con un mix irresistibile di attività per giovani e adulti. Questo connubio non è solo un festeggiamento delle tradizioni locali, ma un’occasione unica per riscoprire il valore della comunità. Non perdere l’opportunità di assaporare il meglio del territorio e vivere momenti indimenticabili!

Sport, gusto e comunità. Sono in pieno svolgimento i due eventi che stanno movimentando la comunità di Arrone. Stiamo parlando di "Sport in Valnerina" e "Primi in Valnerina", connubio che per diversi giorni esalterà l'eccellenza del territorio. Iniziati venerdì 30 maggio, fino al 2 giugno

