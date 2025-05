Arriva Schermi di Piombo la rassegna cinematografica che racconta l’Italia

Dal 3 giugno al 22 luglio, “Schermi di Piombo” illumina l'Eur Social Park con una rassegna cinematografica che esplora l'anima dell'Italia. Un viaggio tra passato e futuro, dove film, dibattiti e ospiti speciali si intrecciano per riscoprire la nostra identità culturale. In un’epoca in cui la memoria storica è cruciale, lasciati coinvolgere da storie che plasmano il nostro presente. Non perdere l’occasione di riflettere e discutere insieme!

Arriva “Schermi di Piombo”, la rassegna cinematografica che racconta l’Italia, tra memoria e futuro. Dal 3 giugno al 22 luglio a Eur Social Park: proiezioni, dibattiti e protagonisti. “Schermi di Piombo” un ponte tra passato e coscienza. Il cinema come schermo della memoria, come strumento chiave per raccontare la storia d’Italia in un ponte tra passato e coscienza. E’ questa la mission della nuova rassegna cinematografica che Eur Social Park propone per la stagione estiva. Un viaggio per non dimenticare, un’opportunità per le nuove generazioni di comprendere le dinamiche, le ideologie e le tragiche conseguenze che hanno plasmato l’Italia moderna. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Arriva “Schermi di Piombo” la rassegna cinematografica che racconta l’Italia

