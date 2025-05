Arriva La Notte dei Tesori di Cash or Trash

Pronto a scoprire il valore nascosto degli oggetti dimenticati? "Cash or Trash - La Notte dei Tesori" torna in prima serata con Paolo Conticini e promette di affascinare appassionati e curiosi. Dal 2 giugno alle 21:30 sul Nove, esploreremo il mondo del collezionismo, dove ogni pezzo ha una storia da raccontare. Non perdere l'occasione di vedere cosa si cela dietro le aste e lasciati sorprendere dai tesori più inaspettati!

Le aste di Paolo Conticini stanno per riaprirsi in prima serata. Da lunedì 2 giugno, alle 21:30 sul Nove, prende il via Cash or Trash – La Notte dei Tesori, spin-off del programma in onda ogni sera in preserale. Una nuova occasione per far conoscere agli appassionati di collezionismo e antiquariato oggetti preziosi e introvabili. Nel corso dei quattro appuntamenti previsti, gli storici protagonisti di Cash or Trash saranno alle prese con tesori in arrivo da tutto il mondo appartenenti a categorie molto particolari: Mistero, Nerd, Televisione e Aggiungi un posto a tavola. Verranno loro presentati, infatti, oggetti curiosi, introvabili, storici, misteriosi e anche pezzi unici che faranno riferimento a ciascun argomento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Arriva La Notte dei Tesori di Cash or Trash

