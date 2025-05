Arriva il Premio Annibal Caro Tre finalisti selezionati dalla giuria

Il Premio Annibal Caro alla traduzione si prepara a incoronare i suoi finalisti il 6 giugno a Civitanova, nella celebrazione della ricca eredità letteraria italiana. Con quasi 300 giurati, tra cui molti giovani talenti, questo evento dimostra l'importanza crescente della traduzione nel panorama culturale contemporaneo. Scopriremo insieme chi avrà l'onore di portare a casa questo prestigioso riconoscimento. Un'occasione imperdibile per gli amanti della letteratura!

Pochi giorni alla cerimonia finale del Premio Annibal Caro alla traduzione, giunto alla ottava edizione, che si terrà a Civitanova il 6 giugno, nella ricorrenza della nascita del letterato noto per la traduzione dal latino dell’Eneide. Chiusa la votazione da parte della giuria, a cui hanno aderito quest’anno in quasi 300, molti under 24 e diversi gruppi di lettura anche dall’estero. In finale Silvia Albesano per la traduzione dal tedesco de I confidenti di Charlotte Gneuss, Ilaria Oddenino per la traduzione dall’inglese di Underjungle di James Sturz, Leonardo Marcello Pignataro per la traduzione dal russo dei Racconti di Sebastopoli di Lev Tolstoj. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva il Premio Annibal Caro. Tre finalisti selezionati dalla giuria

