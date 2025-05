Arriva il caldo | i consigli per proteggere gli occhi

Con l'arrivo del caldo, è fondamentale prendersi cura degli occhi! Mentre ci godiamo il sole e la natura, non dimentichiamo che anche la nostra vista può risentire delle temperature elevate. Allergie, raggi UV e vento possono causare fastidi. Investire in occhiali da sole di qualità e utilizzare lacrime artificiali diventa essenziale per un'estate all'insegna del benessere visivo. Scopri come proteggere i tuoi occhi e affronta la stagione con serenità!

Con l'arrivo della bella stagione aumenta la voglia di trascorrere tempo all'aria aperta tra sole, mare, piscina e natura. Tuttavia, le temperature più calde possono portare anche numerosi fastidi, in particolare per chi soffre di allergie stagionali. Non solo naso e gola: anche gli occhi, troppo.

