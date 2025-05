Arisa intona l’Inno di Mameli | Che orgoglio con sincerità

Arisa, con la sua voce appassionata, ha risvegliato emozioni profonde intonando l'Inno di Mameli ai Fori Imperiali. Un momento che trascende la musica: un forte richiamo all'unità e all'identità nazionale. In un'epoca in cui il senso di comunità sembra vacillare, la celebrazione del 2 giugno diventa un'opportunità per ritrovare quei valori condivisi che ci uniscono. Un invito a riflettere su cosa significa essere italiani oggi.

"Partecipare attivamente alla celebrazione del 2 giugno, in occasione della sfilata ai Fori Imperiali, all'apertura delle celebrazioni per la festa della Repubblica, è per me motivo di grande orgoglio e commozione. Intonerò l'Inno nazionale che è molto più di una melodia: è il simbolo della nostra identità, dei valori che ci tengono uniti come popolo. Avere l'opportunità di prestare la mia voce in un contesto così solenne, alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche istituzionali, è un onore che mi emoziona profondamente". Arisa: qualcosa più di un'emozione? "Cantare l'Inno ai Fori Imperiali, un luogo così ricco di storia e significato, rappresenta un momento unico nella mia carriera.

Arisa intona l'Inno di Mameli: "Che orgoglio, con sincerità"

