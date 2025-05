Ariana Grande Nuova Nuova Protagonista del Sequel ‘Ti Presento i Miei 4’!

Ariana Grande torna sul grande schermo nel ruolo di protagonista del sequel 'Ti Presento i Miei 4', portando con sé la sua energia travolgente e un pizzico di magia. In un momento in cui le commedie romantiche stanno vivendo una nuova era di popolarità, la sua presenza promette di rendere questo film imperdibile. Non perdere l’occasione di vedere come Ariana possa incantare il pubblico! Sarà un mix esplosivo di talento e divertimento!

La talentuosa Ariana Grande torna al cinema! Dopo il successo di 'Wicked', si unisce al cast stellare di 'Ti Presento i Miei 4', promettendo scintille e risate. Scopri tutti i dettagli!

Wicked: For Good, il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo e concerto live a Los Angeles

Il 21 novembre, il grande evento cinematografico "Wicked: For Good" giungerà nelle sale americane, portando sul grande schermo la nuova avventura del celebre musical.

