Argentina i convocati di Scaloni | quattro italiani la scelta sul ritorno di Messi

Lionel Scaloni ha svelato i convocati dell'Argentina, e la grande notizia è il ritorno di Messi! Dopo l'infortunio, l'asso del calcio mondiale è pronto a regalare emozioni. Ma non è tutto: ben quattro "italiani" tra i convocati, tra cui Lautaro Martinez, che stanno segnando un trend sempre più forte nel legame tra Argentina e Serie A. Una squadra che mescola talento e passione, pronta a conquistare il mondo!

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha diramato la lista dei giocatori convocati per gli impegni nazionali. Torna Lionel Messi dopo l'infortunio. Presenti invece quattro "italiani" come Lautaro Martinez, Nico Gonzalez, Nico Paz e Leandro Paredes. Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Geronimo

Nico Gonzalez Argentina, ufficiali i pre-convocati del CT Scaloni: ecco la decisione sull’attaccante della Juventus. La lista completa

Nico Gonzalez è tra i pre-convocati del CT Scaloni per la Nazionale Argentina in vista degli impegni di giugno.

