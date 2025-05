Arena ecco come diventerà Pronto l’intervento del Comune La fine dei lavori entro 75 giorni

L'Arena Garibaldi sta per rinascere! Con i lavori di adeguamento che inizieranno a breve, il cuore del calcio pisano si prepara ad accogliere la Serie A. Entro 75 giorni, il nostro stadio avrà un volto nuovo, in linea con le esigenze moderne. Questo intervento non è solo un restyling, ma un segno chiaro: Pisa guarda al futuro e punta a diventare un polo sportivo d'eccellenza. Non perdere l'occasione di viverlo!

È stato pubblicato il progetto e i rendering dei lavori di adeguamento dell’ Arena Garibaldi necessari per permettere allo storico impianto pisano di ospitare le partite del campionato di Serie A. L’affidamento dei lavori dovrebbe avvenire nella prima decade di giugno. Mentre nell’Albo pretorio è stato pubblicato l’intero progetto redatto dallo studio Archea Associati, dove, oltre ai rendering, si prevedono una serie di lavorazioni, tra cui impianti elettrici, termici e idrico-sanitari, oltre a fondazioni e strutture in cemento armato. Ma soprattutto quella che sarà la nuova tribuna, quasi interamente riqualificata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arena, ecco come diventerà. Pronto l’intervento del Comune. La fine dei lavori entro 75 giorni

