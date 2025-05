Area giochi trasformata in discarica e ritrovo di balordi che degrado la Passeggiata Primavera

La Passeggiata Primavera, cuore pulsante di Messina, sta vivendo un triste degrado: un'area giochi trasformata in discarica e rifugio di balordi. Questo fenomeno non è isolato, ma riflette un trend più ampio di incuria nelle città italiane. La denuncia della II Commissione “Igiene, Sanità , Ambiente e Sicurezza urbana” non può rimanere inascoltata. È il momento di riappropriarsi degli spazi pubblici per garantire sicurezza e bellezza a tutti!

La Passeggiata Primavera, situata in pieno centro città , deve fare i conti con l'inciviltà di pochi: degrado e insicurezza stanno compromettendo uno degli spazi pubblici più importanti di Messina. A denunciare la situazione è la II Commissione “Igiene, Sanità , Ambiente e Sicurezza urbana” della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Area giochi trasformata in discarica e ritrovo di balordi, che degrado la Passeggiata Primavera

Cerca Video su questo argomento: Area Giochi Trasformata Discarica Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rifiuti scaricati in strada, otto sondriesi scoperti multati dalla polizia locale; Caserta, rifiuti nocivi sul terreno: sigilli a discarica abusiva. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sequestrata una maxi area trasformata in discarica incontrollata di rifiuti

Lo riporta msn.com: I presunti autori sono stati denunciati. L'articolo Sequestrata una maxi area trasformata in discarica incontrollata di rifiuti proviene da OttoPagine.

Manduria: sequestrata area trasformata in discarica

Si legge su quotidianodipuglia.it: I militari hanno sottoposto sequestro preventivo l’intera area adibita a stoccaggio di rifiuti provenienti da demolizioni edili. Nei confronti dei proprietari del suolo, denunciati in stato di ...

Montelabbate, sequestrata area trasformata in discarica

Riporta ilrestodelcarlino.it: Montelabbate (Pesaro), 5 ottobre 2016 - Terreno agricolo usato come discarica nel territorio del comune di Montelabbate (VIDEO). La Guardia di Finanza di Pesaro ha sequestrato l’area (1000 metri ...