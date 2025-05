Archeologia riaprono tre storici monumenti dei Campi Flegrei

I Campi Flegrei tornano a brillare con la riapertura di tre storici monumenti! Grazie al progetto “Insieme. L’archeologia flegrea unisce”, dal 31 maggio, tesori culturali riprendono vita, invitando visitatori e appassionati a riscoprire il passato. Questo è un passo importante non solo per la valorizzazione del patrimonio locale, ma anche nel contesto più ampio della rinascita turistica italiana. Non perdere l’occasione di immergerti nella storia!

Prende il via il progetto “ Insieme. L’archeologia flegrea unisce ”, un’iniziativa di valorizzazione culturale realizzata nell’ambito di un Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP). A partire dal 31 maggio, tre luoghi simbolo del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei torneranno ad essere stabilmente accessibili al pubblico: la monumentale Piscina Mirabilis, il suggestivo complesso delle Cento Camerelle e le austere Prigioni del Castello di Baia. Il progetto e i suoi obiettivi L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico con finalità sociali e comunitarie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

