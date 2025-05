Arabia Saudita l’Al-Ittihad campione assoluto! Dopo il campionato trionfo anche in Coppa per la squadra di Benzema

L'Al-Ittihad scrive la storia! Dopo aver conquistato il campionato, la squadra di Benzema aggiunge un'altra gemma al suo prezioso bottino, trionfando anche nella Coppa del Re. Questo successo non solo segna una storica doppietta, ma sottolinea anche l’emergere del calcio saudita sulla scena globale. Con investimenti massicci e talenti del calibro di Karim, il futuro è luminoso per il football in Arabia Saudita. Non perdere questa rivoluzione sportiva!

Arabia Saudita, l’Al Ittihad campione assoluto! Dopo il campionato, trionfo anche in Coppa del Re per la squadra di Benzema Trionfa anche in King’s Cup l’Al-Ittihad che dopo il successo in campionato, porta a casa anche il secondo trofeo nazionale. Una storica doppietta per il club, allenato da Blanc, e trascinato dalle reti di Karim . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Arabia Saudita, l’Al-Ittihad campione assoluto! Dopo il campionato, trionfo anche in Coppa per la squadra di Benzema

Karim Benzema continua a riscrivere la storia con la sua nuova avventura all'Al-Ittihad. Dopo aver conquistato il campionato, ora celebra anche la vittoria nella King's Cup, sigillata da una doppietta spettacolare.

L'Al Ittihad è campione d'Arabia Saudita con tre turni d'anticipo! Decisivo il 3-1 all'Al Riyadh

