Apre a Napoli il museo dedicato alla tipografia | ingresso gratuito il 15 giugno

Il 15 giugno Napoli si arricchisce di un nuovo tesoro culturale: il Museo della Tipografia, situato nel cuore del centro storico. Un viaggio affascinante nella storia della parola scritta, in un momento in cui la riscoperta delle tradizioni artigianali è più viva che mai. L'ingresso gratuito per l'open day è un'opportunità imperdibile per esplorare il mondo della stampa e della grafica. Non perdere l’occasione di vivere l’arte tipografica!

Tipografia Museo aprirĂ in via dell'Anticaglia, pieno centro storico, con l'open day gratuito previsto per il prossimo 15 giugno a partire dalle 10 di mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Apre a Napoli il museo dedicato alla tipografia: ingresso gratuito il 15 giugno

