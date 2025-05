Appello al voto in vista del referendum | Giustizia climatica e sociale un unico grande movimento

In vista del referendum, l'appello al voto si fa sempre più forte. Oggi, in via Curiel, si è svolto un incontro cruciale per unire giustizia climatica e sociale sotto il movimento della 'Primavera della Democrazia'. Le associazioni locali, come No Megastore e Legambiente, sottolineano che il lavoro deve sposarsi con la sostenibilità. È il momento di far sentire la propria voce per un futuro equo e rispettoso dell'ambiente. Non mancare!

Nell'ambito della 'Primavera della Democrazia' si è svolto oggi in via Curiel l'incontro sui temi del lavoro, cittadinanza e ambiente. "Il lavoro - si legge in una nota di No Megastore Forlì, Legambiente Forlì-Cesena, Friday for Future Forlì, Parents for Future Forlì e Cgil Forlì Cesena - non è.

Festa della Costituzione, a Forlì una giornata per parlare di democrazia, diritti e lavoro

A pochi giorni dal 2 giugno, torna a Forlì la Festa della Costituzione, un’occasione per riflettere su democrazia, diritti e lavoro.

