Appartamento fatiscente con 12 stranieri e due irregolari senza documenti | scattano sanzioni ed espulsioni al Piano

Nell'ambito dei controlli straordinari nel quartiere Piano di Ancona, è emerso un episodio allarmante: un appartamento fatiscente ospitava ben 12 stranieri, di cui due privi di documenti. Questa operazione, che si colloca nel crescente trend di monitoraggio della legalità, riflette l’attenzione delle autorità sulla sicurezza e il rispetto delle norme. Cosa significa per la comunità locale? Scopriamo insieme le ripercussioni di queste azioni incisive!

ANCONA - Sono proseguiti nelle scorse ore i controlli straordinari ad Alto Impatto nel quartiere Piano di Ancona, disposti dal Questore Cesare Capocasa in accordo con il Prefetto. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e dell’unità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Appartamento fatiscente con 12 stranieri e due irregolari senza documenti: scattano sanzioni ed espulsioni al Piano

