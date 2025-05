Api in fuga | camion trasporta alveari si ribalta e ne libera 250 milioni

Un incidente straordinario ha trasformato Bellington in un vero e proprio alveare: un camion si è ribaltato, liberando 250 milioni di api! Questo evento mette in luce non solo la fragilità dell'ecosistema, ma anche l'importanza cruciale delle api per la nostra alimentazione e biodiversità. Mentre le autorità e gli apicoltori si mobilitano per recuperarle, ci ricordiamo che ogni piccolo gesto per proteggere questi insetti può fare la differenza.

A seguito di un incidente un camion che trasportava 70.000 libbre di alveari si è ribaltato, liberando nella zona di Bellington, nello Stato di Washington, 250 milioni di api. Le autorità sono subito intervenute insieme alla comunità degli apicoltori americani per recuperlarle.

Camion con bordo 30mila chili di alveari attivi si ribalta, 250 milioni di api in fuga: “Evitate la zona”

Un incidente sorprendente ha scatenato il caos in Washington: un camion carico di 30mila chili di alveari attivi si è ribaltato, liberando ben 250 milioni di api! Questo evento mette in luce un tema sempre più attuale: la salute degli impollinatori.

