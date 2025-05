Aperta un’inchiesta sulle liste d’attesa dell’Asl di Pescara Indagati due direttori generali e un funzionario

L'inchiesta sulle liste d'attesa dell'ASL di Pescara accende un riflettore su un problema che affligge il sistema sanitario nazionale: le attese interminabili per esami e prestazioni. Sotto inchiesta due direttori generali e un funzionario, mentre i pazienti continuano a subire ritardi inaccettabili. Questa situazione non è solo un caso locale, ma rappresenta un grido d'allerta per tutti noi. La salute non può aspettare!

Attese infinite per eseguire esami e accertamenti, talvolta anche urgenti. La Procura di Pescara ha avviato un’ inchiesta sulle lunghe attese (mesi o anni) dei pazienti per ricorrere a prestazioni sanitarie, chiedendo il rinvio a giudizio per Vero Michitelli, direttore generale della Asl di Pescara, per il suo predecessore Vincenzo Ciamponi e per Bruno Ciuca, funzionario della stessa struttura. Tutti è tre sono indagati del reato di falso mentre i primi due vertici a guida dell’Azienda devono rispondere anche di omissione di atti d’ufficio. A chiedere il rinvio a giudizio, in attesa che il giudice per l’udienza preliminare si esprima, sono stati il procuratore Giuseppe Bellelli e il sostituto procuratore Gennaro Varone: secondo l’accusa, prima Ciamponi e poi Michitelli “rifiutavano indebitamente il compimento di atti del loro ufficio che dovevano invece essere assunti senza ritardo”, entro cioè i tempi massimi di attesa (Tma) previsti per le prestazioni terapeutiche e diagnostiche sanitarie, “nonché l’obbligo, in caso di superamento dei Tma, di predisporre le misure necessarie a garantire il servizio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aperta un’inchiesta sulle liste d’attesa dell’Asl di Pescara. Indagati due direttori generali e un funzionario

Cerca Video su questo argomento: Aperta Inchiesta Liste D Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giugliano, denunce e firme sospette: ultimi veleni sulle elezioni; INCHIESTA – Bergamo capitale del “caro rette” in RSA. Le persone in lista d’attesa crescono del 40%. Gatti (Segretario pensionali Cisl): “Le Case non diventino occasione di business per multinazionali”; Centri dentistici chiusi, il caso Visodent arriva in Parlamento: la Procura apre un'inchiesta; Liste d’attesa in Veneto: la sanità pubblica sotto pressione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Venga si può operare”, ma l’ex operaio Ilva è morto da un anno. Caos liste d’attesa in Puglia: aperta inchiesta

Secondo msn.com: A riportarlo è Taranto Today. L'articolo “Venga si può operare”, ma l’ex operaio Ilva è morto da un anno. Caos liste d’attesa in Puglia: aperta inchiesta proviene da Quinto Potere.

Inchiesta sulle liste d’attesa, tre indagati. L'avvocato Galasso: «Ciamponi estraneo ai fatti»

Segnala ilmessaggero.it: Ai primi due sono contestati i reati di concorso in omissione e rifiuto di atti d’ufficio perché ... e Ciamponi. L’inchiesta era partita per far luce sulle lunghe liste di attesa all ...

“Mondadori dietro il crac di Baldini Castoldi”: aperta inchiesta

Scrive msn.com: La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per una presunta estorsione contrattuale dietro al fallimento della Baldini Castoldi Dalai Editore (BCDE) in cui si ...