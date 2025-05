Aperta da 50 anni la storica attività per animali festeggia in grande Sono tutti invitati anche gli amici a 4 zampe

Un traguardo straordinario, quello della storica attività per animali di Santarcangelo, che celebra mezzo secolo di passione e dedizione! In un'epoca in cui il benessere degli animali è sempre più al centro delle attenzioni, questo evento diventa un simbolo di comunità e amore per i nostri amici a quattro zampe. Un'occasione imperdibile per festeggiare insieme e scoprire le novità del settore! Chi non vorrebbe essere parte di una festa così speciale?

“Siamo aperti dal 1975. Quest’oggi, in occasione del nostro 50esimo compleanno, abbiamo organizzato una festa presso la sede di Santarcangelo per ritrovarci insieme ad amici e clienti, pet compresi”. A parlare è Elia Camillini, figlio di Virgilio Camillini, che proprio nel 1975, insieme al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Aperta da 50 anni, la storica attività per animali festeggia in grande. "Sono tutti invitati, anche gli amici a 4 zampe"

