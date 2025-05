Apericena per l’inclusione Maxi festa alla Selva di Filetto Sorrisi e incontri di cibi e culture

L’apericena per l’inclusione alla Selva di Filetto è stata una festa indimenticabile, dove il cibo ha unito culture e sorrisi. Un evento che dimostra come la convivialità possa abbattere barriere e creare legami. In un periodo in cui l’inclusione è più importante che mai, questo incontro ha cementato relazioni tra famiglie e comunità. Non c’è modo migliore di costruire ponti che attraverso un buon piatto condiviso!

"Oggi è la più bella giornata dell’anno". E lo si vedeva dai sorrisi, dagli abbracci e da una tavola imbandita di ogni prelibatezza. Perché il cibo accorcia le distanze. Ieri pomeriggio la suggestiva Selva di Filetto si è riempita di bambini, mamme, papà, insegnanti, arrivati per l’apericena dell’inclusione, promossa dall’Istituto comprensivo Baracchini di Villafranca Bagnone. In mezzo al verde c’erano tavoli pieni di piatti bellissimi, colorati e soprattutto buoni, cucinati con cura dai genitori degli studenti. E così, accanto ai tipici sapori lunigianesi, come la torta d’erbi, c’erano specialità albanesi, marocchine, senegalesi, rumene, cinesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Apericena per l’inclusione. Maxi festa alla Selva di Filetto. Sorrisi e incontri di cibi e culture

Cerca Video su questo argomento: Apericena Inclusione Maxi Festa Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Apericena per l’inclusione. Maxi festa alla Selva di Filetto. Sorrisi e incontri di cibi e culture. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Apericena per l’inclusione. Maxi festa alla Selva di Filetto. Sorrisi e incontri di cibi e culture

Segnala lanazione.it: Villafranca: l’iniziativa dell’Istituto comprensivo Baracchini per la fine dell’anno scolastico. I genitori degli studenti hanno preparato piatti bellissimi e tipici in nome del senso di comunità.

Maxi evento, la Festa? Sarà una reazione a catena

Riporta lanazione.it: Firenze, 10 luglio 2013 - «CONOSCERCI e rivederci: l’aperitivo dell’Arcobaleno ... Ecco la filosofia della festa, spiegata ieri mattina da Cristina Scaletti ai partecipanti alla «Cabina ...