Anziana truffata da finti carabinieri lancia poi l' allerta e li fa arrestare | recuperata la refurtiva

Ancora una volta, il raggiro dei finti carabinieri colpisce un’anziana, ma questa volta la storia ha un esito diverso: grazie al suo coraggio, i malviventi sono stati arrestati e la refurtiva recuperata. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza collettiva nella lotta contro le truffe, che purtroppo continuano a proliferare. Un allerta che ci invita a restare uniti e attenti, perché l'astuzia dei delinquenti non conosce limiti!

Un'altra truffa ad un'anziana sarebbe stata messa a segno nel Veronese, ma per i malviventi alla fine sono scattate le manette. Lo stratagemma utilizzato è ancora quello del "finto carabiniere", modificato però rispetto a quello diventato oramai tristemente noto.

"Siamo vigili, dobbiamo controllare il suo oro", così un'anziana è stata truffata

Un'anziana di 85 anni è stata truffata da falsi agenti di polizia a Trezzo sull'Adda. I malviventi, spacciandosi per ufficiali, hanno cercato di scipparle il oro.

