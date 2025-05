Anziana morta in casa | la figlia accusata di truffa aggravata e occultamento di cadavere

Un drammatico episodio scuote la provincia di Arezzo: una figlia è accusata di truffa aggravata e occultamento di cadavere della madre. In un contesto di crescente attenzione verso frodi ai danni dello Stato, questo caso solleva interrogativi inquietanti sulla famiglia e il legame tra generazioni. La comparsa in tribunale a settembre potrebbe rivelare dettagli scioccanti. Come può l'amore trasformarsi in un incubo? La risposta è nelle aule di giustizia.

Dovrà comparire davanti al giudice a settembre. Sarà in quella sede che dovrà rispondere dell'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato oltre che di quella di occultamento di cadavere. È la procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo a citare in giudizio la 60enne figlia di Carla.

