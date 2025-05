Anziana morì dopo due cadute in Rssa nel Barese | indagati infermieri e coordinatore sanitario

Un tragico episodio scuote il Barese: un'anziana perde la vita dopo due cadute in una residenza sociosanitaria, e ora tre professionisti della salute sono indagati per omicidio colposo. Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza e l'assistenza nelle strutture per anziani, un tema sempre più attuale in un'Italia che invecchia. Quanto è davvero garantita la cura dei nostri cari? È tempo di riflettere su standard e responsabilità nel settore sanitario.

Tre persone - due infermieri e il coordinatore sanitario di una residenza sociosanitaria assistenziale del Barese, sono indagate per omicidio colposo in ambito sanitario, in relazione al caso di un'anziana morta dopo essere caduta per due volte nel giro di pochi giorni all'interno della struttura. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Anziana morì dopo due cadute in Rssa nel Barese: indagati infermieri e coordinatore sanitario

