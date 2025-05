Antonio Tajani condanna i toni violenti al congresso di Forza Italia

Antonio Tajani, durante il congresso di Forza Italia, lancia un chiaro messaggio contro la violenza verbale: "Sono veramente indignato". In un periodo in cui il clima politico si fa sempre più teso, le sue parole risuonano come un appello alla responsabilità . La necessità di una comunicazione civile diventa cruciale per la democrazia, mentre i “cattivi maestri” rischiano di avvelenare il dibattito pubblico. Un invito a riflettere sull'importanza del rispetto reciproco!

"Sono veramente indignato quando sento, anche in Parlamento, toni e parole violente". Lo ha detto il leader azzurro Antonio Tajani dal palco del congresso di Forza Italia giovani e stigmatizzando il fatto che "solo per trovare la compattezza della sinistra" ci si "accusi di avere le mani lorde di sangue". "Ma i cattivi maestri - ha aggiunto - rischiano di fomentare l' odio non di costruire la pace, la pace si costruisce in maniera diversa". "Sono avversari politici - ha concluso in un altro passaggio - ma l'odio non può essere nel cuore" di chi sceglie "il più importante servizio che un uomo o una donna vuol regalare ai suoi concittadini". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antonio Tajani condanna i toni violenti al congresso di Forza Italia

