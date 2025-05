Anticiclone africano in Italia | caldo record notti tropicali e grandine sulle Alpi

L'anticiclone africano è in arrivo e l'Italia si prepara a un'estate rovente, con temperature record e notti tropicali. Ma attenzione: mentre le città sfidano il caldo, le Alpi potrebbero essere sorprese da grandinate estive! Un contrasto affascinante che mette in luce i cambiamenti climatici in atto. Rimanete sintonizzati, perché questo è solo l'inizio di un'estate che promette sorprese a non finire!

L'Italia è destinata a vivere un prolungato periodo di temperature elevate e umidità crescente a causa di un anticiclone africano in arrivo. Gli esperti prevedono un fenomeno meteorologico eccezionale con condizioni fuori dalla norma già a partire dal weekend, continuando per un periodo che sembrerebbe non avere una fine ravvicinata.

"Arriva l'anticiclone africano": quando scattano le temperature estive

L'anticiclone africano sta per portare le prime temperature estive, segnando l'inizio ufficiale dell'estate meteorologica con il ponte del 2 giugno.

